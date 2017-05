Infographic: zorgen om de ‘namaakeconomie’

Redactie Emerce Nieuws -

Justitie in Frankrijk heeft een onderzoek geopend naar namaaknieuws dat werd verspreid om de recente presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Ook consumenten maken zich daar zorgen over. Naast nepnieuws is er tegenwoordig zoiets als de nepeconomie. De consument verlangt eerlijkheid, in elk geval van merken, zo blijkt uit onderzoek van Origin/Hill Holliday. Het idee om bots in te zetten voor de klantenservice lijkt bijvoorbeeld geen goed idee.