Kijkshop heeft al half miljoen binnen voor online platform TONE

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Kijkshop heeft via crowdfunding al 500.000 euro opgehaald voor een nieuw online platform. Dat zegt woordvoerder Ben Steenstra tegen RTLZ.

De keten die vorig jaar nog twintig verlieslatende winkels moest sluiten, zoekt naar een nieuwe formule. Het nieuwe platform wordt reeds volgende maand uitgerold.

Kijkshop wil via crowdfundingplatform Symbid 1 miljoen euro ophalen voor een nieuw social commerce-initiatief genaamd TONE. Dat wordt een zogenoemd People2People platform, waarbij consumenten andere consumenten via ‘live video interactie’ kunnen adviseren bij hun aankoop. Die adviseurs kunnen daarmee ook geld verdienen, tot 5 procent van het aankoopbedrag.

Kijkshop kondigde de crowdfundingcampagne op 1 augustus aan. Consumenten kunnen investeren voor een bedrag vanaf 20 euro via een converteerbare lening. ‘Een onorthodoxe, maar logische keuze vanuit het geloof in de macht en kracht van de consument’, zegt Kijkshop daar zelf over. ‘Kijkshop biedt iedereen de mogelijkheid mede-eigenaar te zijn van een nieuwe revolutie in retail.’

De herpositionering van Kijkshop wordt ook mogelijk gemaakt door kapitaalinjecties van meer dan 20 miljoen euro door de Zweedse investeringsmaatschapij Listerus & Partners. Het doelbedrag van 1 miljoen euro via crowdfunding is echter geen investering in Kijkshop, maar louter in de zelfstandige entiteit TONE. ‘Als we niet veranderen, dan gaan we dood’, vertelde de Zweedse topman Björn Serving onlangs tegen de NOS.

Kijkshop wil dit jaar nog 100.000 klanten via TONE hebben. Ook financieel zijn er doelen gesteld: het EBIT-resultaat (winst voor aftrek van rente en belastingen) moet dit jaar op een kleine 36.000 euro uitkomen. In 2018 en 2019 gaat het om 214.000 euro en 702.000 euro.