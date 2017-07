Kinderprogramma NPO ‘kijkcijferhit’ op internet

Tachtig procent van de kijkers van het tv-programma ‘Noddy detective in speelgoedland’, uitgezonden op NPO3, zag de uitzending niet live op televisie maar op internet.

Daarmee overtreft Noddy https://www.zappelin.nl/noddy-de-detective het record van vorig jaar dat met 43 procent online bereik in handen was van Rundfunk.

Dit blijkt uit de online kijkcijfers over de maand juni van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Het meest bekeken programma is ‘Noddy Detective’ niet, want op plaats 22 in de top 25.

NPO en RTL hebben elk vijf programma’s in de online top 10. Dertien procent van de kijkers van Goede Tijden Slechte Tijden zag de aflevering van 2 juni on demand. Eenderde nog op dezelfde dag, tweederde ergens in de zes dagen na uitzending.

Bij kijkcijferhit Noddy lag die verhouding zo:

