Martijn van der Zee wordt digital director Rituals, weg bij Suitsupply

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Martijn van der Zee gaat per 1 mei bij Rituals aan de slag als digital director. “Een nieuwe businessunit met als ambitie om de digitale groei te versnellen”, licht hij toe.

Van der Zee was e-commercebaas bij KLM en daarna, in de afgelopen 2,5 jaar, de marketingdirector bij Suitsupply. “Daar heb ik erg veel kunnen realiseren, onder meer een nieuw team van zo’n twintig man kunnen opbouwen, in een erg dynamisch bedrijf. Ik kijk er met plezier op terug, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Die uitdaging omvat het optuigen van de afdeling die er puur op is gericht om de digitale handel te versnellen. Hij gaat in tandem werken met marketingbaas Micha Medendorp. “Net als ik van KLM ken, komen e-commerce en marketing nu naast elkaar.”

De nieuwe e-commercebaas zegt meerdere aanbiedingen te hebben overwogen. “Ik sloeg aan op de cultuur, techniek en andere randvoorwaarden om succes te realiseren.”

Rituals is inmiddels een internationaal, in Europa goed lopend bedrijf met meer dan vijfhonderd fysieke winkels. De jaaromzet ligt rond de half miljard euro. Tussen de vijf en tien procent daarvan wordt via internet gerealiseerd. Sinds eind vorig jaar probeert oprichter Raymond Cloosterman ook een positie op de Amerikaanse markt te verweven en opende daartoe een winkel in New York.