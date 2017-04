Na FRENDZ nieuwe online labels rond merknaam V&D

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

V&D keert als zodanig niet meer terug, maar het bedrijf V&D Concepthouse, dat woensdag de sociale mode-app FRENDZ lanceerde, gaat nog wel wat doen met de erfenis van het beroemde warenhuis. Dat zegt mede-initiatiefnemer Ronald van Zetten tegen Emerce.

“We zullen wel flink veel kritiek over ons heen krijgen vanwege het feit dat we V&D niet laten terugkeren”, vertelde Van Zetten woensdag bij de lancering in het Amsterdamse etablissement The Avocado Show. Met FRENDZ, het ‘eerste social commerce platform waar fashionlovers en –kopers het helemaal voor het zeggen hebben’, richt V&D Concepthouse zich ook nog eens op een veel jonger publiek.

Vorig jaar namen Roland Kahn, Jaco Scheffers en Ronald van Zetten de merknaam en het internetplatform over van V&D, dat na tientallen jaren de deuren moest sluiten. Van Zetten: “Aanvankelijk hadden we een webwinkel willen optuigen met de bestaande software. We kwamen er al gauw achter dat dat platform, dat binnen V&D net was opgeleverd, nog niet compleet was. De investeringen om het weer op orde te krijgen, waren zodanig dat we beter iets heel nieuws konden beginnen.”

Dat is FRENDZ geworden. Niet de inkopers of grote stylisten zullen in de toekomst bepalen wat gemaakt en verkocht gaat worden, maar de consument. Die kan met de FRENDZ app zijn stem laten horen en zijn smaak delen. Een mooi jurkje of een pantalon kan direct worden gekocht. Wel vaak nog bij de webwinkel van de leverancier.

Met vaste partners zijn afspraken gemaakt over een commissie van 10 procent over de omzet, in totaal linkt FRENZ naar zo’n 800 retailers en daar zit bijvoorbeeld ook een Bijenkorf bij. Van Zetten: “Stel dat iemand iets leuks heeft aangetroffen bij een boetiek waar we nog niets mee hebben gedaan, pas als heel veel mensen daar gaan bestellen, gaan we eens met die partij praten. Over incidentele verkopen rekenen we niets.”

Eigen collecties gaat FRENDZ niet meer maken. Van Zetten: “Waarom zouden we? Er is voldoende aanbod.”

Merken kunnen geen posities binnen FRENZ kopen. “Daarmee doe je afbreuk aan het concept. De consument krijgt de regie, die mag niets opgedrongen krijgen.” Wel krijgen partners inzicht in de combinaties waarin merken voorkomen in gebruikerscollecties. Zo worden trends snel zichtbaar.

Social commerce gaat een revolutie ontketenen in de fashionindustrie, vertelde buitengewoon hoogleraar eMarketing Cor Molenaar gisteren in Amsterdam. “Mijn hart gaat harder kloppen bij dit soort initiatieven. In het verleden ging je naar de winkel om je te laten voorlichten, nu zijn het je vrienden die je adviseren.”

Van Zetten is tevreden als hij binnen enkele maanden ‘duizend gedreven gebruikers’ heeft. “Dat liever dan 100.000 passanten die zelf niet actief delen’.

FRENDZ wil al redelijk snel de internationale markt op. Daarnaast gaat V&D Concepthouse nieuwe concepten in de markt zetten. Daaronder de School Campus. Van brugpieper tot bovenbouwer, één keer per jaar konden die bij V&D losgaan op multomappen, etuis en agenda’s. Dat V&D concept wordt binnenkort nieuw leven ingeblazen. Online weliswaar.

Van Zetten: “De rol van V&D Concepthouse is dezelfde als die van Rocket Internet, het bedrijf achter Zalando. We gaan heel veel nieuwe dingen ondernemen.”