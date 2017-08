Neckermann laat vakantiegangers hotelkamer kiezen

Redactie Emerce Nieuws -

Neckermann is van start gegaan met een pilot, waarbij gasten tegen betaling een specifieke kamer kunnen reserveren. Bijna dertig hotels bieden deze mogelijkheid al aan en dat aantal zal volgens Neckermann continu worden uitgebreid.

In de zomer van 2018 moet de hotelkamerkeuze in ongeveer driehonderd eigen Neckermann-hotels beschikbaar zijn. Het gaat dan om formules als Sentido en Casa Cook. Neckermann stelt dat klanten steeds meer keuzevrijheid verlangen. Het uitbreiden van de geboden individuele services is daarom een van de focuspunten van de strategie van de reisorganisatie. Wanneer de pilot wat Neckermann betreft een succes is, wil de reisorganisatie niet zeggen.

“Daar hebben we met de hele Thomas Cook groep een target voor. Dat target kan ik helaas niet delen,” laat een woordvoerder van Neckermann in Nederland weten. “Maar deze service komt als een ‘Must Have’ uit ons klanttevredenheidsonderzoek dus wij hebben er alle vertrouwen in dat het gaat werken. Ook de prijs is bij onze klanten getoetst en goed bevonden omdat het een prijs per kamer is. In de Scandinavische landen loopt de pilot al wat langer en heeft het zeer goed gescoord.”

Alleen voor directe boekingen

Het gebruik van ‘Kies jouw kamer’ is simpel; zes dagen voor het begin van de vakantie ontvangt de klant, die een verblijf in een van de deelnemende hotels heeft geboekt, een e-mail met daarin gegevens waarmee zij hun gewenste kamernummer in de reeds geboekte kamercategorie kunnen boeken. Via een link krijgen zij toegang tot een plattegrond van het geboekte hotel. Met een paar klikken kan de gewenste kamer gereserveerd worden. Hiervoor wordt een vergoeding van ongeveer twintig tot dertig euro gevraagd. Dit bedrag verschilt per hotel en wordt vooraf in de e-mail aan de klant vermeld. Hierna volgt een bevestiging per e-mail met het gereserveerde kamernummer. De toeslag voor de kamerreservering dient bij aankomst in het hotel betaald te worden.

Reizigers die hun Neckermann-vakantie via het reisbureau of een zelfstandig reisadviseur hebben geboekt kunnen voorlopig nog geen gebruikmaken van de service. “We zijn bezig met een oplossing voor deze klanten. Hiervoor zijn we in overleg met onze retailpartners,” aldus de woordvoerder.