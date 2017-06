Nederland bij Cannes Lions, de foto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Een grote groep Nederlanders uit de creatieve, marketing- en bureauwereld is deze week in Cannes voor het jaarlijkse Lions-festival. De Embassy of Dutch Creativity geeft een sfeerimpressie in beeld.

De Embassy of Dutch Creativity http://www.embassyofdutchcreativity.com/ is het ‘ministerie van buitenlandse zaken’ voor de Nederlandse creatieve industrie dat dit jaar voor de derde keer in Cannes ons bedrijfsleven in het buitenland promoot. Zijn Sabrina Naouri legde het in beeld vast.