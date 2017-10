Nieuwe CEO voor babywinkel Windeln

De in Europa groeiende online baby- en peuterspullenwinkel Windeln krijgt per 2018 een nieuwe algemeen directeur. Matthias Peuckert, een manager afkomstig van Amazon, neemt het roer van de oprichters over.

Konstantin Urban en Alexander Brand vertrekken formeel eind maart 2018 en dragen dan de leiding over. Hun opvolger was bij Amazon onder andere maar niet uitsluitend verantwoordelijk voor de baby- en peutermarkt.

De nieuwe baas heeft in eerste instantie een contract voor drie jaar. Welke doelen hij precies moet halen, vertelt het persbericht niet. Wel is duidelijk dat hij marktaandeel zal moeten verover en de omzet laten plussen.

Windeln, Duits voor ‘luiers’, heeft afgelopen twee jaar een beursgang doorgemaakt en kocht in het zuiden en oosten van Europa de branchegenoten Feedo en Bebitus. Het bedrijf heeft amper een positie in het noordwesten van Europa.

De jaaromzet ligt inmiddels boven de tweehonderd miljoen euro.

