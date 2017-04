Nieuwe digitale baas KLM benoemd

Pieter Groeneveld is benoemd tot de opvolger van Tjalling Smit. Groeneveld is per 1 juni a.s. de nieuwe senior vicepresident Digital van Air France-KLM.

Smit is per 1 april jl. aan de slag gegaan bij NS als directeur Commerce & Development.

Groeneveld (46) is op dit moment nog vicepresident Network Planning bij KLM. Hij heeft een Master in Business Economics van de Erasmus Universiteit en werkt sinds 1997 in diverse functies voor KLM.