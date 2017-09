Nieuwe flagshipstore Game Mania zet beleving voorop

Redactie Emerce Nieuws -

Gameretailer Game Mania heeft woensdag een flagshipstore geopend in de Antwerpse Kammenstraat. De opening valt samen met het 25-jarig bestaan van de Belgische retailer.

In de nieuwe flagship store, die een rolmodel moet worden voor toekomstige winkels in de Benelux, krijgen evenementen alle ruimte. Dat is ook de reden waarom de winkel niet vol rekken met games staat.

Volgens het bedrijf vinden gamers alles immers al via digitale kanalen. CEO Kris Lenaerts: ‘We merkten dat vooral jongere klanten vandaag in onze winkels de voorraad live checken via onze site om zo te beslissen wat ze mee naar huis nemen. Daarop bouwen we verder.’

De store voelt verder aan als een gameroom, inclusief relevante merchandise-producten en een videomuur waarop gamers de laatste nieuwigheden kunnen ontdekken. Aan het Save Point kunnen bezoekers hun toestellen opladen. Twee Gameboxx-units laten toe om even te gamen en een nieuw spel te ontdekken.

Ook staan de medewerkers, die zelf ook gepassioneerde gamers zijn, niet meer achter een toonbank. Ze wandelen gewoon rond in de ruimte en beschikken over compacte units met een groot scherm. In Zoetermeer paste Game Mania dat principe al toe.

Vijfentwintig jaar geleden opende de eerste Game Mania-winkel in het Belgische Merksem. Hetzelfde jaar nog werd een groeispurt ingezet naar verdere uitbreiding. In 2006 kwam de groep terecht bij de Free Record Shop Holding. Game Mania overleefde het faillissement van de entertainmentgroep en werd door zijn oorspronkelijke oprichters teruggekocht.

Vanaf 2014 lag de focus op de voorbereiding en implementatie van eenomnichannel-platform. Tegenwoordig gaat het bedrijf prat op de samenwerking met innovatieve partners uit de gamingwereld als Kayzr (het grootste online eSports platform van de Benelux), LuGus Studios (Belgische ontwikkelaar van games) en Gameboxx (producent van verplaatsbare gamerooms).