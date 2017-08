Online bestedingen groeien het snelst binnen speelgoed

Redactie Emerce Nieuws -

In het tweede kwartaal is de productcategorie Speelgoed de snelste stijger op het gebied van online bestedingen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, die later deze maand worden gepubliceerd.

De branche-organisatie licht alvast een tipje van de sluier op: uit de cijfers blijkt dat categorie Speelgoed in het tweede kwartaal van 2017 het hardst is gestegen, gevolgd door Health & Beauty (30 procent) en Home & Garden (24 procent). Opvallend is dat de online bestedingen in de categorie Sport & Recreatie met 7 procent zijn afgenomen.

Een verklaring voor de stijging in een seizoen waarin de vraag naar speelgoed niet erg groot is, wordt niet gegeven.

De volledige rapportage van de Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2017 verschijnt in de laatste week van augustus.