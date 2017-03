Open brief aan volgend kabinet: investeer in de digitale creatieve industrie

Redactie Emerce Nieuws -

Bedrijven en organisaties die actief zijn in de digitale creatieve industrie doen in een open brief gericht aan het nieuw te vormen kabinet een oproep om de digitalisering van Nederland te stimuleren.



De samenleving verandert in razend tempo door toenemende digitale mogelijkheden en internet. Het is belangrijk dat iedereen die verandering kan bijhouden en de positie van Nederland als internationale voorloper verder wordt uitgebouwd. De bedrijven in de digitale creatieve industrie doen daarom een klemmend beroep op het nieuwe kabinet om hen te helpen bij het versnellen van de digitale ontwikkelingen om zo de concurrentie voor te blijven.

De partijen verwachten dat de investeringen zich direct terugbetalen in werkgelegenheid, economische groei en op maatschappelijk vlak. Met als bijkomend effect dat de digitale veranderingen zich ook versneld voltrekken in andere sectoren.

Bestuurders van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Almere en Hilversum en de Provincie Noord-Holland zien grote potentie in de bijdrage van de digitale creatieve industrie voor het verdienvermogen voor de ‘BV Nederland’.

Circa 25 bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie – daaronder Enverded, HKU, Endeit, Dutch Design Week en ook Emerce – hebben de brief ondertekend. Daarnaast wordt de brief ondersteund door bovengenoemde gemeenten en provincie en door Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICK.NL.