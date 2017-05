Pamplet bij NRC en Volkskrant tegen ‘vrouwenvernedering’ GeenStijl

Redactie Emerce Nieuws -

De Volkskrant en de NRC lijken de aanval op GeenStijl nu definitief te hebben ingezet. In een paginagroot pamflet wordt Nederlandse bedrijven opgeroepen om niet meer op GeenStijl en Dumpert te adverteren.

Het was de bedoeling het pamflet zaterdag te publiceren, maar omdat de tekst is uitgelekt, uitgerekend via GeenStijl, verscheen het pamplet vandaag al op de sites. ‘Normaal luidt het devies: niet reageren, don’t feed the trolls. Maar de aanval op de journalist van de Volkskrant is het zoveelste dieptepunt: reaguurders werden expliciet uitgenodigd om seksueel te fantaseren bij haar foto. Online-intimidatie mag dan al jaren de norm zijn op internet, het is niet normaal. We vinden het tijd om hier als collectief een statement te maken. Door je mond te houden, verandert er niets.’

Het pamflet is mede opgesteld door columniste Rosanne Hertzberger, die regelmatig doelwit is van GeenStijl. Tot de ondertekenaars behoren onder meer Marcia Luyten, Georgina Verbaan, Hella Hueck, Claudia de Breij, Jildou van der Bijl, Katja Schuurman en Femke Halsema.

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch benadrukt dat de Volkskrant en NRC verder niet betrokken waren bij de tekst, maar dat zij de actie willen faciliteren.

De actie kan TMG, uitgever achter GeenStijl, miljoenen euro’s aan advertentie-inkomsten gaan kosten. Enkele adverteerders, waaronder Hak, Honig, Renault, de Efteling, TUI, ICI Paris en Run for Kika, lieten afgelopen dagen al weten hun advertenties terug te trekken of nieuwe campagnes te heroverwegen. Daar hoort nu ook het ministerie van Defensie bij, dat eerst nog meldde dat men geen reden zag om te stoppen.

GeenStijl maakt deel uit van het bedrijfsonderdeel TMG Digital, met een omzet van 35 miljoen euro. Daarvan is 9,8 miljoen euro afkomstig van advertenties.

Dode bomen in doodsstrijd maken rare sprongen, reageert GeenStijl. ‘Moet het pluriforme medialandschap nog verder worden beknot? Moet de vrijheid van meningsuiting worden gesloopt? Zijn Reviaanse ironie, de hyperbool en snoeiharde satire VERBOTEN in het postmoderne tijdperk van de veel te snel gekwetste safe space-denkers?’