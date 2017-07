PayPal gaat bankkaarten verstrekken in Europa

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

PayPal sluit een samenwerking met VISA waardoor het in Europa bankkaarten, debit cards, kan gaan verstrekken aan zijn gebruikers.

Hierdoor komt PayPal weer wat dichter op de praktijk van gewone banken te zitten. Het beschikt al over een banklicentie, handelt veel transacties af in het digitale domein, schuift via zijn app naar het fysieke domein en gaat met zijn komende bankkaart weer een stap verder.

De Financial Times schrijft over de deal tussen de twee Amerikaanse bedrijven. De krant denkt dat de doelgroep van de PayPal-kaart kleinzakelijke ondernemers zijn met geld op hun account en mensen die een bankkaart hebben maar wel een PayPal-account

Foto: J Stimp (cc)