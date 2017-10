Prijzen van online tickets nu inclusief onvermijdbare kosten

Redactie Emerce Nieuws -

Prijzen van online concert-, theater- en festivaltickets worden voortaan vermeld inclusief alle onvermijdbare kosten. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld na een controle bij online aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets.

De aanbieders van de toezichthouder tot 1 oktober de tijd gekregen om hun prijzen aan te passen. Voorheen kwamen er tijdens het boekingsproces vaak nog allerlei onverwachte kosten bij, zoals service- of printkosten. De wet schrijft voor dat de aanbieder kosten die onvermijdbaar zijn in de basisprijs moet opnemen. Voor verplichte kosten die gelden per bestelling (dus niet per kaartje) geldt een vergelijkbare regel. Deze moeten al bij de start van de bestelling duidelijk bij de prijs worden vermeld.

Bij een beperkt aantal partijen waren de prijzen nog niet of nog onvoldoende aangepast. Zij voeren nu de laatste aanpassingen door. Daarna gaat de ACM sancties opleggen aan partijen die niet of onvoldoende hebben aangepast.