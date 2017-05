Rabobank en Signicat samen in Nederlandse identiteitsmarkt

Redactie Emerce Nieuws -

Rabobank en Signicat wagen zich op de Nederlandse identiteitsmarkt voor zakelijke klanten. De Digital Identity Service Provider (DISP) biedt een variëteit aan inlog-, identiteits-, signeer- en archiveeroplossingen onder de vlag van Rabo eBusiness.

Rabo eBusiness moet, zo zegt de bank zelf, zakelijke klanten helpen om hun online dienstverlening gemakkelijker, betrouwbaar en goedkoper vorm te geven en een hogere online conversie te behalen. De consument logt bij de zakelijke klant in met één van de via de DISP beschikbare middelen, en kan vervolgens bijvoorbeeld een contract online ondertekenen. Het platform is technisch eenvoudig te integreren in bestaande bedrijfsprocessen met behulp van API-technologie.

De Rabobank heeft vijf klantgroepen op het oog: energie, telecom, verzekeraars, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Met behulp van de Rabo eBusiness diensten kunnen zij bijvoorbeeld makkelijk nieuwe klanten registreren, online contracten laten tekenen, of een dashboard voor nota’s of declaraties aanbieden.

Voor het kunnen bieden van techniek en productvoering besloot Rabo deze oplossing niet zelf te ontwikkelen, maar samen te werken met Signicat, dat al een ‘beproefd’ Digital Identity Service platform heeft. Signicat wil op haar beurt graag de Nederlandse markt op.

Het platform wordt gaandeweg uitgebreid met additionele diensten.