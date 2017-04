Raph Schroder hoofd e-commerce bij HEMA

Redactie Emerce Nieuws -

Raph Schroder volgt bij HEMA Head of E-commerce Tico Schneider op, die per 1 april Directeur Nederland is bij HEMA.

Net als Schneider is Schroder al langer bij HEMA werkzaam, waar hij startte in 2008. Vanaf 2010 bekleedde hij verschillende e-commerce functies waaronder het opzetten van de internationale webshops van HEMA.

In zijn huidige rol als Head of E-category management is hij verantwoordelijk voor de online category teams en voor de sales van alle zes webwinkels van HEMA in Nederland en de landen daarbuiten.