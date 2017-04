Regionale omroepen bundelen online reclameverkoop

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Vier regionale omroepen uit het westen van het land bundelen de online verkoopactiviteiten van hun respectievelijke digitale titels.

AT5, NH, Omroep West en RTV Rijnmond sluiten een strategische alliantie om gezamenlijk meer digitale omzet te kunnen realiseren en de expertise en innovaties over deze snel veranderende en groeiende commerciële tak onderling te delen.

De online omzet is nodig om de onder druk staande tv- en radiomarkt te compenseren. De commerciële inkomsten die de drie mediabedrijven realiseren komen direct ten goede aan de regionale journalistiek.

De samenwerking ging vorige week van start.

Commercieel manager Arjan Roos van RTV Rijnmond geeft per e-mail toelichting aan Emerce.

Is er al een technologieleverancier gekozen?

“Er wordt momenteel met verschillende partners samengewerkt. Dit gaan we harmoniseren voor de drie omroepen. Momenteel lopen nog gesprekken met verschillende partijen.”



Gaat het enkel display of ook – in welke vorm dan ook – audio met bijvoorbeeld TMX of OMS?

“Het omvat vooralsnog display en video. Met name op video wordt door de omroepen fors geïnvesteerd. Veel videocontent wordt zelfs eerst op internet gepubliceerd en komt pas daarna op TV. Wij zijn ervan overtuigd dat wij unieke videocontent hebben en adverteerders een aantrekkelijk podium kunnen bieden voor instream video advertenties.”

Hoe vindt de online exploitatie nu plaats?

“De omroepen werken met salesteams die de lokale en regionale markt bedienen. Voor de landelijke verkoop wordt gewerkt met ORN. De samenwerking met ORN en de andere regionale omroepen blijft bestaan, maar de programmaticsales wordt nu dus in eigen hand genomen.”

Kunnen andere omroepen ook aansluiten?

“Wij houden nauw contact met de andere omroepen en houden de mogelijkheid voor andere omroepen om zich bij dit initiatief aan te sluiten zeker open.”

Foto: Guido van Nispen (cc)