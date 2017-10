Robert Bohemen (Bijenkorf, Blokker) nieuwe CMO TomTom

Redactie Emerce Nieuws -

TomTom heeft Robert Bohemen aangesteld als Chief Marketing Officer. Zijn belangrijkste taak wordt het verstevigen van TomToms positie op het gebied van navigatietechnologie.

Bohemen wordt verantwoordelijk voor het merk TomTom, de corporate communicatie en alle marketing- en communicatie-gerelateerde activiteiten.

Bohemen brengt volgens het Nederlandse bedrijf veel kennis met zich mee over technologie, digital, consumenten- en retail-marketing. Voorheen was hij actief in verschillende marketingfuncties bij onder andere Vodafone, Agilent Technologies en Hewlett-Packard. Bovendien was hij als CMO van De Bijenkorf verantwoordelijk voor de digitale transformatie van het bedrijf. Ook was hij actief als CMO van Blokker Holding.