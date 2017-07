Ruim drie ton voor crowdkoerier Brenger

Redactie Emerce Nieuws -

Na een eerste kleine investeringsronde in oktober 2016, heeft ‘crowdkoerier’ Brenger 350.000 euro opgehaald om de ‘Nederlandse markt te veroveren’.

Brenger is in oktober 2016 opgericht door ondernemers Wisse Koedam (25) en Derk van der Have (26) en brengt consumenten met elkaar in contact die spullen willen vervoeren. Dat kan een bank zijn die via Marktplaats is verkocht, maar ook een tas die is vergeten bij een tankstation langs de snelweg.

Iedereen die de weg opgaat kan iets meenemen voor een ander en zo onderweg geld verdienen, stellen beide ondernemers. ‘Via ons platform maak je gebruik van de onbenutte ruimte in de één miljoen bestelbusjes die rondrijden in Nederland.’

De opdrachtgever en de brenger spreken samen een ophaal- en bezorgmoment af. Nadat zij een bedrag zijn overeengekomen, ontvangen zij elkaars contactgegevens. Het platform regelt de betaling, verzekert de spullen onderweg en geeft een bezorggarantie van vijf werkdagen binnen Nederland. In ruil hiervoor betaal je als gebruiker een vergoeding van gemiddeld

procent.

Het jonge bedrijf zegt 100 transportverzoeken per week te krijgen .

Met uitsluitend particuliere investeerders is inmiddels 350.000 euro groeikapitaal opgehaald. Na Nederland zijn er plannen voor uitbreiding naar de rest van Europa.