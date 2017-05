Snakeware werft personeel via broncode website

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Internetbureau Snakeware kiest een nieuwe, nogal techie manier om nieuwe medewerkers te vinden: het verstopt vacatures in de broncode van een website.

De meeste mensen kennen het web van de voorkant: de grafische en functionele opmaak van een website of een app. Er is echter een groep techies die liever naar de achterkant kijkt en de HTML-code induikt om naar het werk van anderen te kijken. Op die groep is de nieuwe wervingscampagne van Snakeware gericht.

In de broncode van zijn website staat vanaf nu in cryptische termen een vacature:

Om de verborgen code toch niet onzichtbaar en onontdekt te houden, gaat er vanaf deze week een ondersteunende campagne lopen op social media.

Foto: ivyfield (cc)