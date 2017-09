IFA: Sony lanceert slimme kantoornavigator

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Sony heeft op IFA in Berlijn een eerste oplossing getoond uit haar SAP-programma (Seed Acceleration Program) voor veelbelovende startups.

Nimway ondersteunt werknemers naar een volgende vergadering, maakt beschikbare vergaderzalen inzichtelijk en biedt functies om collega’s te traceren in het gebouw.

De app voor Android en iPhone werkt in combinatie met hotspots (zender-ontvangers) in gebouwen. Een Indoor Positioning Engine op basis van verschillende Bluetooth-adapters helpt bij het navigeren.

Nimway analyseert ook het gebruik van de ruimte. Het informeert de facilitaire dienst over hoe het kantoor wordt gebruikt en stuurt waarschuwingen als er extra vergaderzalen nodig zijn of als er onderbenutte zones zijn.

SAP werd gelanceerd in Japan in april 2014 als ecosysteem voor veelbelovende bedrijven. Het doel is om nieuwe commerciële ideeën sneller tot volwaardige bedrijven te laten uitgroeien en innovatie te stimuleren.

In Japan zijn er al twaalf bedrijven uit het Sony SAP-programma ontstaan. SAP is vorig jaar uitgebreid naar Europa, met universiteitsstad Lund (Zweden) als vestigingsbasis.

De Nimway tool wordt reeds actief gebruikt op Sony Mobile’s R&D-centrum, evenals bij een aantal klanten in de openbare en de privésector.