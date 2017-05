Thomas Cook benoemt directeur Distributie en Marketing

Redactie Emerce Nieuws -

Thomas Cook Nederland benoemt een vierde directielid dat zich gaat focussen op de distributiestrategie. Per 1 juni aanstaande is Christoph Lieflaender de nieuwe directeur Distributie en Marketing.

Lieflaender wordt in die functie verantwoordelijk voor de afdelingen E-commerce, Sales en Marketing. Hij houdt zich onder andere bezig met de partnerships binnen de retail, optimalisatie van de websites en het vergroten van de merkbekendheid.

Lieflaender startte in januari 2014 bij Thomas Cook in Duitsland, waarna hij een internationale marketingfunctie bekleedde binnen de groep. Sinds oktober 2015 is hij manager Marketing & Sales bij Thomas Cook Nederland.