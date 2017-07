Fors lagere resultaten en verlies voor TMG

Redactie Emerce Nieuws -

De resultaten van Telegraaf Media Groep over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Exclusief bijzondere en eenmalige posten realiseerde de uitgever in het eerste halfjaar van 2017 een negatief bedrijfsresultaat van 6,1 miljoen euro, een jaar terug was het verlies nog 1,6 miljoen. Het nettoresultaat daalde van 3,1 miljoen euro naar een verlies van 11,4 miljoen.

De totale omzet ging van 171 miljoen euro naar 155 miljoen. Advertenties brachten iets meer dan 38 miljoen euro op, tegen 49 miljoen een jaar terug. Die daling kwam deels door het stoppen van online titels als Dichtbij. De digitale advertentie-inkomsten stegen overigens wel met 2,4 procent.

Ook abonnementen leverden met 84 miljoen euro minder op. De afname in aantal abonnees is vooral zichtbaar bij De Telegraaf en in mindere mate bij de regionale dagbladen.

De inkomsten uit advertenties en oplagen zullen naar verwachting ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan, waarschuwt TMG.

De verkoop van puzzeldochter Keesing leidt na afronding tot een ‘fors positieve liquiditeitspositie’. Over de mogelijk verkoop van GeenStijl zijn vandaag geen mededelingen gedaan.

Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is ook een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd.

TMG en Mediahuis willen samen bouwen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken.