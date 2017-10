Twitter transparanter met advertentiebeleid

Redactie Emerce Nieuws -

Twitter lanceert een zogenoemd transparatiecentrum, waar gebruikers kunnen zien wie voor welke advertenties heeft betaald.

Gebruikers kunnen zien welke reclames op hen persoonlijk is gericht, en daar ook over reclameren of op reageren. Ongepaste reclame zal daardoor eerder verdwijnen.

Politieke advertenties op Twitter worden voortaan herkenbaar gemarkeerd. Zij krijgen een eigen sectie in het transparantiecentrum. Twitter gaat deze advertenties ook stenger selecteren. Dat laatste hangt samen met de manier waarop Rusland heeft geprobeerd online invloed uit te oefenen op de Amerikaanse presidentsverkiezingen met nepnieuws. Daarbij werden onder andere advertenties ingekocht bij Facebook, Twitter en Google.

Op 1 november moeten Facebook en Twitter getuigen voor het Amerikaanse Congres. Men hoopt zo een concreter beeld te krijgen van de rol die Rusland tijdens de verkiezingen speelde.