Uitgaven ‘native’ 600 procent gestegen, maar ook afvallers

Redactie Emerce Nieuws -

De uitgaven aan native advertenties, commerciële content die niet meteen als zodanig wordt herkend, zijn de afgelopen drie jaar met liefst 600 procent gestegen. Toch zijn er ook afvallers, constateert bureau Nativo in een maandag verschenen onderzoek.

Nativo keek vooral naar gegevens van zeker 600 Amerikaanse merken. Samen hebben die vanaf 2014 600 procent meer budget besteed aan native advertising. eMarketer schat de markt nu al op 28 miljard dollar in 2018.

De reden voor die groei is de angst voor het gebruik van adblockers. Adverteerders zoeken nieuwe manieren om consumenten te bereiken.

De uitgaven verschillen wel sterk per categorie en zelfs tussen merken in dezelfde sector. Automotive, travel, health & fitness, finance & insurance en de voedingsindustrie geven gemiddeld veel uit aan native advertising.

Maar de ‘early adopters’ zijn kennelijk minder enthousiast. Bedrijven uit de categorieën entertainment, tech B2C en verzekeringen die er vroeg bij waren, hebben de laatste tijd gezamenlijk twintig procent minder budget aan native uitgegeven, van 57 percent in 2014 naar 37 percent in 2016. De reden is waarschijnlijk dat deze vroege gebruikers nog weinig referentiemateriaal (best practices) hadden.

Merken zijn vooral positief over native campagnes in Snapchat. Daar mochten adverteerders tot nu toe gratis experimenteren.

Nativo constateert wel dat het begrip native minder duidelijk is geworden. Daaronder worden tegenwoordig ook allerlei advertenties verstaan die minder irriteren. Volgens het bedrijf toont het aan dat de markt nog volop in beweging is.