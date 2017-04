Overgenomen Hans Anders niet bang voor online concurrenten

Redactie Emerce Nieuws -

Optiekketen Hans Anders, zojuist verkocht aan investeerder 3i, zegt niet bang te zijn voor online concurrenten als Ace & Tate of Mister Spex.

‘Onze website is vorig jaar uitgeroepen tot de beste in de optiekbranche. En je ziet de online spelers nu alsnog fysieke winkels openen, want die combinatie werkt toch het best,’ zegt hoogste baas Remco Boerefijn in De Telegraaf.

3i, ook het bedrijf achter prijsstunter Action, wil een ’value for money’ concept uitrollen over Europa.

Hans Anders werd in 1982 opgericht door een aantal Rotterdamse ondernemers, maar heeft hinder van nieuwkomers als Eyelove (winkelpunten bij DA-drogisterijen) en online winkels als Ace & Tate en Mister Spex.

Nederland telt 2200 brillenwinkels, die ruim 1 miljard euro omzetten per jaar. Hans Anders heeft 253 winkels in Nederland. De omzet in het meest recente boekjaar bedroeg 192 miljoen.