VP Liberty Global: ‘We kunnen leren van Netflix’

Als grootste kabelaar ter wereld is Liberty Global iedere dag bezig om zijn positie als contentleverancier te handhaven. Ook ten opzichte van nieuwe spelers als Apple en Google. “En dus moeten we een softwarebedrijf worden,” aldus Mark Giesbers, VP Entertainment Products.

Giesbers, verantwoordelijk voor Liberty’s productstrategie en -ontwikkeling op televisiegebied, is van mening dat er weinig werkvelden op dit moment zo interessant zijn als die van de contentdistributie. Jaren geleden was het werk van kabelbedrijven namelijk vooral infrastructureel van aard: het aanleggen en onderhouden van netwerken en het doorgeven van tv-zenders. “De meerwaarde die we konden bieden, was vooral een pakket met nóg meer zenders.”

Tegenwoordig moet het bedrijf, in Europa actief in twaalf landen waaronder in Nederland met een aandeel van vijftig procent in VodafoneZiggo, omgaan met nieuwe concurrentie en veranderend kijkgedrag. “We zitten vol in de transitie van televisieconsumptie naar het breder consumeren van content. En dat gaat razendsnel.” Een prominente ontwikkeling daarbij is dat de traditionele tv-avond langzaamaan verdwijnt. “Dat maakt multiplatformnavigatie weer ontzettend belangrijk: alles kunnen zien op elk device en op elk moment.”

Interface

Een andere trend waar bij Liberty Global veel energie in wordt gestoken, is personalisatie. Door steeds betere aanbevelingen te bieden bijvoorbeeld. Voor het gehele aanbod. “Als mensen niet meer live kijken, doen ze dat wel on demand of via Replay TV. Daar zit op dit moment onze grootste groei. Ook voor omroepen betekent die verandering in kijkgedrag een grote omslag, want je bereikt niet je hele doelgroep meer op hetzelfde moment.”

Al die innovaties zijn hard nodig. Een zorg voor veel kabelaars is namelijk het zogenaamde ‘cord cutting’: klanten nemen alleen nog een bescheiden internetabonnement af, om daarnaast zelf los televisiecontent in te kopen middels abonnementen op Netflix of Hulu. “Gelukkig is dat op dit moment nog vooral een Amerikaans fenomeen en zien we dat in Europa minder,” aldus Giesbers.

Toch voelt de VP wel degelijk de druk van andere partijen. “De concurrentie, waaronder partijen als Amazon en Apple, zit allesbehalve stil. En het is nog afwachten wat bijvoorbeeld Google en Facebook op dit gebied gaan doen. Anderzijds kunnen we ook weer veel van ze leren. Apple TV en Netflix hebben bijvoorbeeld een geweldige interface en de kracht van hun apps is groot. Ons voordeel is dat we bepaalde content hebben die alleen bij ons te zien is. Daarnaast kan je via dergelijke platformen vaak niet zo makkelijk live-tv kijken.”

Exclusief

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, zet Giesbers vol in op fluid living. “Alles komt uiteindelijk samen in settopboxen: live-tv, replay, on demand, apps. Daarbij focussen we vooral op het waarmaken van die belofte van ‘any content, any device, anytime, anywhere’. Dat past bij het veranderend leefpatroon van onze klanten.” De benodigde research en productontwikkeling hiervoor wordt voor heel Europa op één plek gedaan, in Schiphol-Rijk. “Europeanen lijken meer op elkaar dan we soms denken. We willen dan ook overal dezelfde kwalitatieve kijkervaring kunnen aanbieden. Zowel in beeldkwaliteit als qua functionaliteit en gemak.”

De ontwikkelingen gaan snel en Giesbers ziet zijn bedrijf steeds meer veranderen in een softwarebedrijf. “Dat is de grootste omslag die we momenteel maken.” Buiten de soft- en hardwareontwikkelingen richten mediabedrijven zich steeds sterker op het aanbieden van eigen of andere exclusieve content. “Onze aanpak daarin verschilt per markt. In Nederland is dat bijvoorbeeld Formule 1 via Ziggo. In andere landen investeren we in een broadcaster, zoals SBS in België. Ook maken we al stappen op het gebied van digitale contentproductie. Willen we voorop blijven lopen, dan moet dat ook. Want de concurrentie komt wel dichterbij.”

