Walmart bezorgt boodschappen tot in de koelkast

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Amerikaanse supermarktketen Walmart houdt een proef waarbij het de online bestelde boodschappen van zijn klanten letterlijk in de koelkast aflevert.

Hiertoe werkt de retailgigant samen met de start-up August Home, maker van deursloten met een internetverbinding. De testen vinden plaats aan de westkust, in Silicon Valley, bij een select groepje klanten van Walmart.

Huishoudens met een August Home-slot kunnen ervoor kiezen om de boodschapperbezorger binnen te laten. Deze zal op het moment van bezorging eerst aanbellen en, als er niet wordt open gedaan, een tijdelijk bruikbare pincode intikken om de deur te openen. Houdbare producten worden in de gang gezet, verse producten direct in de koelkast.

Onderstaande video laat zien hoe het werkt:

Met deze proef onderzoekt Walmart of en hoe de servicegraad richting zijn klanten kan verhogen. In de supermarktwereld wordt de concurrentiestrijd aangevuurd door de toetreding van online gigant Amazon, dat met diens overname van Whole Foods die hele markt op scherp zette.

Foto: Brave New Films (cc)