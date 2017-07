Warner Bros. produceert voor Dumpert

Redactie Emerce Nieuws -

Videoplatform Dumpert is een samenwerking aangegaan met het het digitale label van Warner Bros., Little Bros.

De tv-producent is aangesteld voor de productie van een nieuwe titel van Dumpert, DumpertEten. Het is het eerste format dat de partijen samen hebben ontwikkeld. Vorige maanden sloten ze een overeenkomst waaruit voortvloeit dat er meer formats zullen worden ontwikkeld.

De serie DumpertEten ging vorige week in première en werd op Dumpert en Youtube al ruim zeshonderdduizend keer bekeken.

300k mensen zagen DumpertEten al. Dat is 3x Martijn Krabbé en ’t is nog ochtend. Bel onze paarse broek. — René van Leeuwen (@RHvL88) 6 juli 2017

“Plots maken we, op ‘Heel Holland Bakt’ na, het meest bekeken kookprogramma van Nederland. Dat is de nieuwe realiteit”, zegt Head of Online Paul van der Maesen van Little Bros. in een persbericht.