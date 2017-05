Webshop Bijenkorf groeit van alle verkooppunten het hardst

Redactie Emerce Nieuws -

De webshop van De Bijenkorf groeide in 2016 van alle verkooppunten het hardst en is goed winstgevend. Dat maakte het retailconcern zaterdag bekend.

Verkoop via tablets in de winkels groeide met tientallen procenten en de Bijenkorf.be werd populairder in België.

Vorig jaar werd nog een samenwerking met PostNL Pakketpunten aangekondigd voor snelle levering. Voorheen was het alleen mogelijk om het pakket te laten bezorgen bij een Kiala Punt/UPS Acces Point. Deze bezorgmethode blijft in België wel mogelijk.

Ook werd een verbeterde versie van de mobiele website gelanceerd. Online werden merken als Burberry, Kenzo, MaxMara, Maje, Sandro en uiteraard Nikkie toegevoegd.

De nieuwe strategie werd al in 2013 ingezet. Toen kondigde de retailketen aan dat haar premium experience strategie versneld zou gaan invoeren in de filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amstelveen en Maastricht. Het warenhuis zou een bedrag van ruim 200 miljoen euro investeren. Daarbij werd ook besloten om een aantal filialen in onder meer Arnhem en Enschede te sluiten.

De totale omzet van de Bijenkorf, exclusief de laatste gesloten filialen, is vorig jaar met 4 procent gestegen. De operationele winst steeg van 10,6 miljoen naar 14,7 miljoen euro.

In 2016 is met 35 miljoen euro ook weer volop geïnvesteerd. Dit jaar verbouwt de Bijenkorf onder andere de parterres in Utrecht en Rotterdam.