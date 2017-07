Wish opent Europees kantoor in Amsterdam

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De immens populaire shoppingapp Wish heeft zijn Europese kantoor in Amsterdam geopend. Met een lokale aanwezigheid wil het meer lokale verkopers kunnen aansluiten op zijn platform.

“Vorige week maandag kreeg ik de sleutel van ons kantoor in Wework in Amsterdam. Ik ben nu personeel aan het werven om de Europese activiteiten op te starten. Vermoedelijk hebben we eind dit jaar een eigen kantoor.” Hoofd Business Development Europe Sarah Hughes vindt tussen de sollicitatiegesprekken door tijd om enkele vragen te beantwoorden.

Ze zoekt sales- en accountmanagementmedewerkers en heeft nog enkele posities voor senior niveau beschikbaar. “Eind zomer zijn we met zes à zeven man, eind dit jaar met tien à vijftien.”

Het werk van het Europese kantoor in Amsterdam bestaat vooral uit het contacten van verkopers en hen aansluiten op het platform. “En hen helpen meer omzet via ons te genereren.”

Het grote verschil tussen winkelplatformen als AliExpress, Amazon en Zalando, zo legt de Britse uit, zit in demografie van de gebruikersgroep en in de shoppingapp zelf. “We hebben een jongere doelgroep, want spreken meer de millenials aan. Daarnaast is onze app niet ‘search based’ maar meer Instagram-stijl”, waarbij de gebruiker op ontdekkingstocht gaat door de aanbiedingen van dit moment.

Er is geen behoefte om in Europa binnenkort een promotiecampagne op te tuigen. “We zijn de nummer één in m-commerce in Europa en Amerika en hebben een gigantisch social bereik.” Het nieuwe kantoor zal zich met name richten op marketplace en marketing. Zaken als fulfillment en payments, waar concurrenten op deze markt wel in investeren, staan voorlopig nog niet op de agenda.

Het bedrijf verwerkt naar eigen zeggen een miljoen orders en heeft dagelijks vijf miljoen gebruikers. Iedere dag komen er 250.000 nieuwe geregistreerde gebruikers bij. Zestig procent van de gebruikers is vrouw. De app scoort goed bij shoppers met een lager inkomen, zo laten de statistieken zien.

Wish uit San Francisco haalde in zes investeringsronden 1,1 miljard dollar venture capital op. Onder meer bij DST Global, Founders Fund, IDG en GGC Capital.

Foto: Chris W (cc)