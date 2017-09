YouTube stopt met betaalde kanalen

Redactie Emerce Nieuws -

YouTube stopt met kanalen waar kijkers via een abonneemodel betaalden voor exclusieve inhoud. Daarvoor bleek te weinig belangstelling te bestaan. In plaats daarvan komt er een sponsormodel.

Abonnementskanalen waren bijvoorbeeld Sesame Workshop, NatGeo Kids en DHX Media. Die stelden hun eigen abonnementsprijs vast.

Het sponsoren van favoriete YouTube-kanalen gebeurt al langer, maar YouTube wil dit nu zelf gaan doen via de officiële YouTube-app. Daartoe wordt een proef gehouden.

Het besluit heeft geen gevolgen voor de abonneedienst YouTube Red, want die draait wel goed. YouTube Red is in Nederland niet beschikbaar.