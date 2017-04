Zalando blijft fysieke winkels (outlets) openen

Erwin Boogert

Zalando lijkt van plan zijn vierde fysieke winkel te openen in thuismarkt Duitsland. Die outlet zou in Düsseldorf op een B-locatie verschijnen.

Volgens de Rheinischen Post heeft Zalando met zijn makelaar al verscheidene panden buiten het centrum van Düsseldorf bekeken. Er zou worden gezocht naar een locatie die veel verkeer aan kan en zeker duizend tot twaalfhonderd vierkante meter vloeroppervlakte heeft.

De ervaringen uit Berlijn, Frankfurt en Keulen leren dat deze winkels publiek aantrekken uit de wijde omgeving van de stad. Een Zalando Outlet is een bestemming, een reisdoel, dus hoeft niet per se op een dure A-locatie in een stad te zitten.

In de Outlets worden retouren van de webwinkel verkocht, maar ook restpartijen kleding en items waarvoor het seizoen bijna is afgelopen. Dat zouden nu bijvoorbeeld dikke winterjassen en snowboots kunnen zijn.

Wanneer het filiaal in Düsseldorf open zou gaan, weet de krant niet.

Düsseldorf is de hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en ligt nog geen uur met de auto ten oosten van Roermond. Vanuit Eindhoven en Maastricht is dat vijf à zes kwartier.

Het is aannemelijk dat er uiteindelijk ook in andere landen fysieke Zalando Outlets zullen worden geopend. Online bestaan ze reeds enige tijd. De eerste offline winkel ging in het voorjaar van 2012 open in Berlijn.

Eerder deze week maakte Zalando de financiële cijfers over 2016 bekend. Daaruit bleek dat de omzet met ruim twintig procent was gestegen naar een kleine miljard euro. Voor 2017 verwacht het een vergelijkbare groei.

