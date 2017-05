Zalando: ‘We groeien harder dan de online modemarkt’

Redactie Emerce Nieuws -

Zalando groeit naar eigen zeggen harder dan de e-commerce modemarkt. De retailer zag zijn omzet met 23,1 procent in het eerste kwartaal stijgen naar 980 miljoen euro, net dus geen miljard.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) eindigde op 20,3 miljoen euro, en onder de streep noteerde Zalando een winst van 5,1 miljoen.

Ook voor het komende jaar houdt de retailer rekening met 20 tot 25 procent groei. ‘Ons streven is winstgevende groei, en dat is wat we bereikt hebben,’ zegt mede-CEO Rubin Ritter.

Zalando groeit het hardst buiten de Duitstalige thuismarkt: in de zogenoemde DACH regio steeg de omzet 17 procent naar 475 miljoen euro, daarbuiten met 28 procent naar 428 miljoen. Volgens Zalando mede dank zij campagnes als Man Box met de Amerikaanse acteur James Franco.

Zalando telde 20 miljoen klanten aan het eind van het eerste kwartaal. Het aantal bezoeken steeg van 479 miljoen een jaar geleden naar 617 miljoen. 68 procent benadert de site mobiel.

Country Manager Benelux Ken Fontijn van Zalando spreekt 31 mei op Emerce E-commerce Live in de Beurs van Berlage. Kaarten hier.