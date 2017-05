Zalando: Nederland is winstgevend

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Zalando schrijft behalve in de Duitstalige landen ook in Nederland zwarte cijfers. De omzet hier steeg, omdat de markt al volwassener is, met ‘maar’ twintig procent.

Dat vertelde CEO Rubin Ritter vanochtend bij de telefonische toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal. Hoeveel de omzet en winst in Nederland bedragen, hield hij voor zich.

Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse activiteiten in de rest van het jaar ook bijdragen aan de winst op groepsniveau, want volgens Ritter is het eerste kwartaal altijd het slechtste kwartaal.

De onderneming boekte in de drie maanden tot april een omzet van 980 miljoen euro (+23%), verwacht een omzetgroei van tussen de twintig en 25 procent en een winstmarge van tussen de vijf en zes procent (ebit).

Foto: Umberto Brayj (cc)