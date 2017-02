Albert Heijn begint interactieve online zender

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Albert Heijn begint vandaag onder de naam Appie Today een interactieve online zender met programma’s gemaakt voor en door klanten en medewerkers.

Met de zender wil de supermarkt de jongere mediaconsument op een vernieuwende manier bereiken. Appie Today zendt iedere dag programma’s met een ander format uit. Dag varieert van reportages en series over eten, proeven en trends tot actualiteiten, blunders en liefde binnen en buiten de supermarkt.

Albert Heijn noemt omschrijft de noviteit als social televisie omdat het een moderne versie is van de vroegere rol van een kampvuur: een verzamelplek om te praten en ervaringen uit te wisselen.

Observanten konden afgelopen maanden al zien dat AH met programmaformules experimenteerde op YouTube.

Hoofdredacteur Monique Bergers licht het initiatief toe aan Emerce.

Wat is je eerste indruk over de afgelopen maanden?

“Medio 2016 zijn we gestart met maken van diverse online video’s vanuit een nieuwe aanpak. We zagen al gauw dat dit aansloeg. Met sommige programma’s gaan we nu, sinds eind 2016, richting de miljoen views. Zo hebben ‘Blij met Sjoerd’ en ‘Ik ken dit niet’ al een behoorlijk grote online fanbase. Kortom, bij onze klanten en medewerkers zien we de waardering voor deze content en ze gaan hier zelfs actief naar op zoek. Hierop volgend zijn we gaan bouwen richting een ‘zendergedachte’. Een social zender met een eigen redactie, een newsroom en tv-makers die ons helpen in het ontwikkelen van formats.”

Waarom spreken jullie nadrukkelijk over een zénder?

“Appie Today is nu nog sec op externe kanalen, zoals Youtube, Facebook en Instagram, te bekijken is. Maar we zijn nu druk bezig met de ontwikkeling van een eigen platform. Dat gaat in de loop van 2017 live. Appie Today moet een volledig autonome social zender worden, die daar is waar de klant is, met content die bij hem en haar past. Op eigen benen.”

Wat is er nieuw per vandaag?

“Vanaf vandaag vind je op Appie Today dagelijks nieuwe items. Elk programma heeft zijn eigen uitzendschema. ‘Bakkie Today’ verschijnt bijvoorbeeld wekelijks op dinsdag, ‘Blij met Sjoerd’ tweewekelijks op vrijdag en ‘Intercom stars’ vanaf eind februari wekelijks. Net als bij een televisiezender kijken we wat werkt en introduceren we regelmatig nieuwe programma’s die inspelen op wat er leeft. We hebben al heel wat mooie nieuwe formats op de plank liggen.”

Met welke mediapartijen werken julie samen?

“We werken met een interne redactie die steeds groter wordt. Vanuit hier werken we samen met verschillende productiemaatschappen, uitgevers en contentpartijen als VICE, De Persgroep (AD), TBWA, MPG en MEC.”

Hoe is de verhouding met de andere media van AH?

“Er is een beweging gaande bij Albert Heijn. In onze interne en externe communicatie laten we zien wie we zijn en wat we doen. Mensen die trots zijn op hun Appie. Dat kunnen klanten, telers of medewerkers zijn, maar in de loop van de tijd bijvoorbeeld ook verpakkingsdeskundigen. Van de makers tot iedereen die er wat van maakt. Deze verhalen van echte mensen zie je straks overal terug, op televisie, intern en online. We denken dat dit past in de huidige tijdgeest van transparantie en interactie. ‘De Albert Heijn van … [NAAM]’ vormt de basis van ons nieuwe campagnedenken. Van kleine belevenissen in de winkel op de hoek tot grote avonturen aan de andere kant van de wereld.”

“Appie Today zal uiteraard een rol krijgen in alle middelen van AH. Zo vind je de programma’s ook terug op ah.nl, vindt er veel op de winkelvloer plaats en zul je sommige formats zoals ‘Ontdek de trend’ ook terugvinden in Allerhande.”

Zit er ook een e-commercecomponent in?

“Nee, er zit geen directe e-commercecomponent in. Natuurlijk proberen we waar mogelijk klanten wel voor meer informatie, hulp en inspiratie door te verwijzen naar ah.nl.”

Wordt er op enig punt met bol.com samengwerkt?

“Nee.”

Hoeveel uur per week wordt er aan video geproduceerd? Hoeveel items zijn dat?

“We hebben op dit moment een team van zes personen zitten. Zij werken samen met onze partners. Het exacte aantal uren dat zij hiermee kwijt zijn verschilt per week. Wekelijks produceren we zes items.”