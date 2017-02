‘Amazon verliest 7,2 miljard dollar op bezorgkosten’

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon heeft vorig jaar 7,2 miljard dollar verloren op bezorgkosten, zo schrijft Geekwire na analyse van de jaarcijfers van de online retailer. En die kosten nemen steeds verder toe.



In 2015 ging het nog om 5 miljard dollar, vorig jaar was het ineens 2,2 miljard meer. Oorzaak van de hogere kosten is dat nu 50 miljoen artikelen in aanmerking komen voor gratis bezorging, 73 procent meer dan een jaar geleden.

Amazon bezorgt naar eigen zeggen ook 40 procent meer vanuit de eigen distributiecentra, al dan niet als onderdeel van het Fulfillment by Amazon (FBA) programma. In dat laatste geval bezorgt Amazon voor partners.

Amazon bezorgt gratis aan leden van Amazon Prime. Die betalen 10 dollar per maand, maar kunnen voor dat bedrag onbeperkt bestellen. Daarmee worden de kosten niet gedekt, ook al omdat Prime leden toegang hebben tot een uitgebreid video-aanbod, waarvoor Amazon ook geld moet reserveren.

Nu Amazon ook nog zwaar investeert in luchtvracht en eigen trucks, moeten de inkomsten vooral komen van de marges op de verkochte artikelen. Door gratis te bezorgen hoopt Amazon meer omzet te genereren.

In heel 2016 noteerde Amazon een winst van 2,4 miljard dollar, vergeleken met 596 miljoen een jaar eerder, maar dat is eigenlijk meer de verdienste van de clouddivisie. Die steeds meer de kosten van de retailtak lijkt te gaan opvangen.