‘Apple Pay in mei naar België’

Redactie Emerce Nieuws -

Volgens het Franse MacGeneration kunnen Belgen vanaf 2 mei met hun iPhone of Apple Watch betalen aan de kassa. Op Twitter heeft een medewerker van de bank CBC/KBC laten weten dat Apple Pay binnenkort beschikbaar is.

Apple heeft de websites over Apple Pay inmiddels vertaald en geschikt gemaakt voor de Belgische markt.

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Apple Pay snel naar Nederland komt.

Betaalplatform Android Pay is sinds vorige week beschikbaar in België, althans voor gebruikers met een creditcard van BNP Paribas Fortis, Hello Bank! of Fintro. Gebruikers van CBC of KBC moeten langer wachten.