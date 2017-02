Chinese online discounter groeit 2 miljard euro

De Chinese online discounter VIP.com zag de omzet in 2016 met veertig procent groeien tot 7,9 miljard euro. Het bedrijf noteerde in dat jaar 52 miljoen terugkerende klanten.

Dat komt naar voren in de presentatie aan de financiële markt over het afgelopen jaar (PDF).

Vergeleken met Nederlandse en Europees werkende webwinkels gaat het hier om duizelingwekkende getallen, al lijkt VIP verre van uitgegroeid op de lokale markt.

De omzet steeg in 2016 van 5,5 miljard euro naar 7,9 miljard euro. De brutomarge ligt ondanks de erg sterke groei stabiel rond de 25 procent. En het aantal orders nam met veertig procent toe tot 270 miljoen.

VIP werkt net zoals bijvoorbeeld Vente Privée optreedt in Europa. Het sluit samenwerkingen met fabrikanten, maar dan niet enkel in de modebusiness, en neemt restvoorraden af of koopt grote volumes tegen een aantrekkelijke prijs in. Vervolgens is een beperkt aantal artikelen voor een bepaalde tijd verkrijgbaar. Op=op, wat de koopjesjagers aan het werk zet.

Het bedrijf werkt met inmiddels elfduizend merken samen.

Komend jaar wil VIP.com vooral investeren in het optimaliseren van zijn fulfillmentoperaties. De aard van het bedrijf, flashsales in enorme volumes, legt constant een grote druk op de logistieke processen. Daarnaast wil het investeren in groei van zijn klantenbestand en naamsbekendheid. Over internationale plannen wordt in de strategiebespreking niet gerept.

