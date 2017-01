Gemist-programma’s meest per mobiel bekeken

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De video-archieven van de publieke en commerciële omroepen worden vaker per telefoon en tablet bekeken dan vanaf een desktop of laptop.

Dat laten de nieuwe kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek zien. Die constatering op zich mag geen verrassing heten, maar SKO hangt er in zijn wekelijkse verslagen een labeltje aan.

“Online bekeken programma’s van week twee bereikten 855.000 kijkers via de desktop en laptop, 691.000 kijkers werden bereikt via de tablet en 396.000 via de smartphone.”

Naar percentages omgezet betekent dat dat de tablet voor 4,4 procent bereik zorgde, smartphones voor 2,5 procent en computers 5,5 procent.

In week twee bereikte de NPO online 1,2 miljoen kijkers. RTL Nederland bereikte online 833.000 kijkers en SBS 161.000 kijkers. Laatstgenoemde zit precies op 1 procent bereik waar de NPO op bijna acht zit.

Foto: gazrad (cc)