Lesara opent webshop in België

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Online discounter Lesara heeft een webshop in België geopend, de negende landensite voor het snel groeiende bedrijf uit Duitsland.

De Belgen kunnen struinen in een online assortiment met zeventigduizend producten. Dat aanbod rouleert ook snel, want ondernemer Roman Kirsch en zijn team houden constant scherp in de gaten wat hun publiek zoekt en waar dat tegen een goede prijs te koop is.

Opvallend is dat de site enkel in het Vlaams is opgesteld. Orders worden middels een samenwerking met Bpost wel in het hele land afgeleverd.

Lesara ging in de zomer van 2015 in Nederland van start en wil de hele Europese markt kunnen bedienen. Het bedrijf zou vorig jaar een omzet van honderd miljoen euro hebben gerealiseerd.

Foto: Matt (cc)