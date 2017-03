Lufthansa met FlyingLab in A380 naar SXSW

Lufthansa organiseert een thematische vlucht naar techfestival South by Southwest. De invulling van de elf uur durende reis staat helemaal in het teken van wat reizigers in Austin, Texas kunnen verwachten.

De themavlucht is onderdeel van Lufthansa’s FlyLab, een soort onderzoeksprogramma waarmee de Duitsers de toekomst van luchtvaart onderzoeken. Vorige maand vond in datzelfde kader al een thematrip plaats naar de New York Fashion Week.

Naar SxSW vliegt op 9 maart een Airbus A380, ’s werelds grootste passagiersvliegtuig. Voor vertrek vindt er bij de gate een exclusief preboarding event plaats. Tijdens vlucht LH 440 kunnen passagiers, via wifi, kijken naar live videostreams van digitale experts die Lufthansa heeft geregeld. De presentaties duren ongeveer 15 minuten en variëren qua thema van ‘de toekomst van vervoer’ tot ‘Smart Cities’ tot ‘Hoe overleef ik 10 dagen SxSW?’.

En wie de benen wil strekken, kan een rondje lopen met de testapparaten die onderweg beschikbaar zijn. Daaronder: een Glyph videobril van Avegant, oordoppen van QuietOn en de slimme ringen van Ringly.

Lufthansa organiseerde de eerste FlyingLab in juli 2016