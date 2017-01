Sendcloud opent kantoor in Frankrijk

Erwin Boogert

De verzendtool voor webwinkels Sendcloud opent komend voorjaar zijn tweede buitenlands kantoor, in Frankrijk.

“Het gaat goed. Vorig jaar hebben we onze eigen interne verwachteing zelfs overtroffen”, zegt directeur Rob van den Heuvel. “We zijn al in meerdere landen actief en willen Frankrijk nu ook lokaal gaan bedienen.”

Sendcloud is al actief op de Franse markt, maar doet dat vanuit Eindhoven. “Ze bereiden de opening in mei voor. Officieel zijn we nog niet live.”

Het eerste buitenlandse kantoor was dat in Duitsland. Eerst in Berlijn, wat niet naar verwachting liep, en daarna in München. Dat filiaal wordt inmiddels door negen man bezet. De Duitse e-commercemarkt was in 2016 100 miljard euro groot. De Nederlanders willen een graantje meepikken van de Duitse ondernemers die buiten de grootste lokale platformen, Amazon en eBay, handelen.

Sendcloud biedt een systeem waarmee winkels eenvoudig vezendlabels kunnen printen voor meerdere verzenders en de pakketten efficiënt bij hen kunnen aanbieden. En eventuele retouren verwerken.

“Volgend jaar willen we uitbreiden naar meer landen, waarschijnlijk ook Amerika.” Daarvoor werden onlangs tijdens de CES in Las Vegas de eerste, verkennende stappen gezet.