Torremolinos trending bestemming onder Nederlanders

Redactie Emerce Nieuws -

Torremolinos, Maastricht en Albufeira zijn de bestemmingen die in opkomst zijn deze zomer. Dit meldt hotelzoekmachine Trivago.

Trivago bekeek welke zoekopdrachten met een reisdatum tussen april en september het sterkst in populariteit stegen bij Nederlandse reizigers. Daaruit kwam naar voren dat het Spaanse Torremolinos trending is. Opvallend is ook dat Maastricht, Valkenburg en Rotterdam het goed doen in de zoekopdrachten. De volledige top-tien ziet er als volgt uit:

Torremolinos, Spanje Maastricht, Nederland Albufeira, Portugal Boedapest, Hongarije Los Angeles, VS Valkenburg, Nederland Kopenhagen, Denemarken Singapore, Singapore Valencia, Spanje Rotterdam, Nederland

Qua landen vertoont Denemarken de sterkste stijging in zoekopdrachten, aldus Trivago, gevolgd door Hongarije, Nederland, Kroatië en Oostenrijk.