2 miljoen euro voor slimme wervingtechnologie Recruitz.io

Redactie Emerce Nieuws -

Recruitz.io, een Amsterdams bedrijf dat werkgevers helpt met hun vacaturecampagnes aan de hand van zelflerende software, krijgt een investering van 2 miljoen euro.

Investeringsfonds Slingshot krijgt in ruil voor de geldinjectie een minderheidsbelang in Recruitz.io. Slingshot stak eerder geld in snelgroeiende ondernemingen als Boldking, Tiqets.com en PetPost.com. Het geld wordt gebruikt voor internationale uitbreiding.

Recruitz.io bestaat nog nauwelijks een jaar en telt inmiddels 22 medewerkers. Eigen vacaturewebsites heeft het niet, het plaatst advertenties in op websites van Google en op Facebook en Instagram. Door de inzet van AI bepaalt de technologie zelf waar, wanneer en hoe hij door middel van advertenties talent weet te bereiken. Ook wordt de wervingscampagne continu geanalyseerd, wat moet leiden tot ‘meer kwalitatieve resultaten tegen aanzienlijk lagere kosten’.

Recruitz.io rekent Randstad, Adecco, Booking.com en Uber tot haar klanten en werd eerder dit jaar door Sprout gekozen als Startup van het jaar 2016.

Oprichter Lars Weteman spreekt 6 april op Emerce eRecruitment.