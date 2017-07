42% Nederlandse huishoudens heeft internet op televisie

Het aantal huishoudens met werkend internettoegang op de televisie is afgelopen halfjaar met veertien procent gestegen tot 42 procent. Bij dit tempo heeft volgend jaar meer dan de helft connected tv en kunnen ‘over the top’-diensten serieus gaan concurreren met het aanbod van de tv-netwerken.

Dit blijkt uit de Media Standaard Survey (MSS) die door Kantar TNS wordt uitgevoerd in opdracht van SKO en de andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste mediabereiksonderzoeken. Dat laat ook zien dat in vijftien procent van de huishoudens een mediacenter of dongle voor op de TV aanwezig is. Hiermee zijn bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast mogelijk.

Gemiddeld heeft een huishouden 1,6 televisie, zo laten de cijfers zien. Technische specificaties van die televisies rapporteert Kantar TNS niet, terwijl dat juist in een connected omgeving relevante informatie is. Net als bij mobiele telefoons zijn informatie over de leeftijd van de apparaten, het besturingssysteem en de versie daarvan van belang. Immers, op basis daarvan bouwen ontwikkelaars hun apps. Veel uniformiteit en standaardisering is er onder de fabrikanten nog niet.

Voor een klein aantal globale mediapartijen loont het om apps te ontwikkelen voor een toch erg versplinterd landschap besturingssystemen voor tv’s. Netflix is er daar een van. Een lokale partij als Telegraaf VNDG zou een andere zijn.

Van Netflix werd gisteren bekend, uit VINEX’ bereiksonderzoek, dat in Nederland de nummer negentien is qua online bereik. Exclusief het bereik op connected tv’s is dat 13,7 procent.

