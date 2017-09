ABN investeert in ‘cloudlener’

Redactie Emerce Nieuws -

ABN AMRO heeft een investering gedaan in het Amerikaanse Cloud Lending Solutions Inc. Dit is de tweede fintechinvestering door het Digital Impact Fund (DIF) van ABN AMRO.

DIF is het fonds van ABN AMRO dat zich richt op strategische investeringen in bedrijven die de digitale transformatie van de bank en haar klanten versnellen.

Cloud Lending Solutions levert een cloudplatform voor leningen gebaseerd op technologie van Salesforce. De onderneming laat volgens ABN een krachtige wereldwijde groei zien met kantoren in San Mateo, Londen, Sydney en Bangalore. Onder haar klanten zijn banken, kredietunies, traditionele financieringsbedrijven, online kredietverstrekkers en marktplatforms.