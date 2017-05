Amazon brengt ‘onbeperkt e-lezen’ naar Europa

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Amazon gaat Prime Reading introduceren in Duitsland. Zeventien miljoen lokale consumenten kunnen ‘gratis’ onbeperkt e-books lezen.

In de Verenigde Staten is Reading al onderdeel van het Prime-abonnement, nu maakt het Duitse filiaal zich op voor de introductie hiervan aan zijn miljoen abonnees.

Prime is een abonnement waar Amazon behalve snelle verzendopties ook gratis streaming van films, muziek en nu ook boeken in stopt. Het meer diensten in het abonnement zitten, hoe aantrekkelijker om het te nemen. Want de maandprijs verandert niet.

De makke van het leesaanbod is dat het betrekkelijk klein is. In de VS gaat het om duizend titels waar de klant uit kan kiezen. In Duitsland zal dat aanmerkelijk minder zijn.

In Nederland introduceerde bol.com met partner Kobo afgelopen februari een abonnement op onbeperkt digitaal lezen. Dat assortiment bestaat uit tienduizenden titels. Het bedrijf zette onlangs ook een bezorgabonnement in de markt, maar het ziet er niet naar uit dat die twee binnenkort in elkaar opgaan.

Foto: ITU Pictures (cc)