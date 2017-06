Amazon Echo Look: camera voor fashionista’s

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Sinds kort is er een extensie van de Amazon Echo op de markt, de Echo Look. Die een camera, sensoren en LED-lichtjes bevat en vooral is bedoeld als maatje bij de kledingkast.

Hij geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag: hoe zie ik eruit? Om vervolgens een selfie (foto of filmpje) te maken, waarmee je later kunt terugkijken wat je ook alweer wanneer droeg.

Nog spannender is de functie waarbij je de Look kledingfoto’s kunt laten vergelijken in ruil voor shoppingtips. Hierbij kun je zelf aangeven hoe zwaar Amazon moet leunen op je smaak en hoeveel het mag meegaan met het huidige modebeeld. Waarom Amazon dit alles doet? Natuurlijk om nog meer Echo’s weg te kunnen wegzetten. En het bedrijf de nodige ambities heeft op het gebied van e-commerce.

Specificaties

Bevat: microfoon en speaker

Sensor: 5 megapixel, dieptevoelend

Belichting: 4 LED-flitslampen

Selfies maken: handsfree

Connected via: wifi, bluetooth

Voet: beweegbaar

Beschikbaarheid: alleen Verenigde Staten

Prijs: 200 dollar

Site: Amazon.com

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#159).